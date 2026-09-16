Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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16.09.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amrize. Das Papier von Amrize konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 32,16 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Amrize-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 32,16 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'833 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Amrize-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,33 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 570'307 Amrize-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Mit einem Zuwachs von 59,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,603 USD. Im Vorjahr erhielten Amrize-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amrize ein EPS in Höhe von 2,55 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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