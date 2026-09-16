Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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16.09.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Mittag kaum bewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Amrize. Kaum Ausschläge verzeichnete die Amrize-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 32,08 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Amrize-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 32,08 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'860 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Amrize-Aktie sogar auf 32,23 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amrize-Aktie bisher bei 31,95 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 32,20 CHF. Zuletzt wechselten 240'375 Amrize-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). 60,04 Prozent Plus fehlen der Amrize-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,80 CHF. Dieser Wert wurde am 15.09.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amrize-Aktie 0,87 Prozent sinken.
Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,603 USD ausgeschüttet werden. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Amrize im vergangenen Quartal 3.49 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amrize 3.24 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amrize ein EPS in Höhe von 2,55 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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