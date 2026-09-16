Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’849 0.3%  SPI 19’526 0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’452 0.2%  Euro 0.9455 0.1%  EStoxx50 6’263 0.4%  Gold 4’329 0.8%  Bitcoin 62’051 0.2%  Dollar 0.8187 0.0%  Öl 107.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Kryptokurse am Mittwochvormittag
Cicor-Aktie zieht an: Grossaufträge im europäischen Verteidigungsmarkt gewonnen
Zurich-Aktie kaum verändert: Neuen US-Chef ernannt - Sierra Signorelli verlässt Firma
ETF-Sparplanvergleich 2026: 2. Platz für Yuh, grosse Auswahl mit 0 Trading-Gebühren
Suche...
Plus500 Depot

Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Mittwochvormittag im Minus

Amrize Aktie News: Amrize am Mittwochvormittag im Minus

Die Aktie von Amrize gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Amrize-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 32,01 CHF.

Amrize
32.08 CHF -0.07%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 32,01 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'821 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amrize-Aktie bis auf 32,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 25'293 Amrize-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Gewinne von 60,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,80 CHF am 15.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,603 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 03.11.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope

Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück

Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen


Bildquelle: Amrize
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten