Amrize Aktie News: Amrize am Mittwochvormittag im Minus

Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 32,01 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'821 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amrize-Aktie bis auf 32,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 25'293 Amrize-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Gewinne von 60,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,80 CHF am 15.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,603 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 03.11.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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