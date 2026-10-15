Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagvormittag stärker

Die Amrize-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 30,36 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'230 Punkten tendiert. Die Amrize-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,44 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,23 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 29'935 Amrize-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 51,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 69,10 Prozent Plus fehlen der Amrize-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,85 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 1,68 Prozent Luft nach unten.

Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,612 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amrize mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,74 Prozent gesteigert.

Die Amrize-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Amrize rechnen Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope

Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück

Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen