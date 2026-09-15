Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Amrize-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 32,19 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'796 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amrize-Aktie bisher bei 31,80 CHF. Bei 32,23 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 747'147 Amrize-Aktien.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 59,49 Prozent zulegen. Am 15.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,603 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amrize am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope

Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück

Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen