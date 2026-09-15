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15.09.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Mittag tiefer

Amrize Aktie News: Amrize am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 32,07 CHF ab.

Amrize
32.23 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die Amrize-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 32,07 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'775 Punkten notiert. Die Amrize-Aktie sank bis auf 31,80 CHF. Mit einem Wert von 32,23 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 377'300 Amrize-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 60,09 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2026 bei 31,80 CHF. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 0,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,603 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amrize am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,55 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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