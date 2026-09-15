Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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15.09.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize gibt am Dienstagvormittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Amrize. Zuletzt ging es für die Amrize-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 32,09 CHF.
Die Amrize-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 32,09 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'775 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Amrize-Aktie bei 32,07 CHF. Mit einem Wert von 32,23 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 60'790 Amrize-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 37,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,07 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 0,06 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,603 USD. Am 06.08.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,86 USD. Im letzten Jahr hatte Amrize einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 3.49 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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