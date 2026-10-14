Amrize Aktie News: Amrize am Mittwochvormittag im Plus

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Amrize zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 30,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'950 Punkten steht. Die Amrize-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,58 CHF. Bei 30,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 94'668 Amrize-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 29,85 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,13 Prozent würde die Amrize-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,612 USD aus. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 26.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amrize-Aktie in Höhe von 2,48 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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