Amrize Aktie News: Amrize am Montagnachmittag billiger

Die Amrize-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 32,72 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'904 Punkten steht. Im Tief verlor die Amrize-Aktie bis auf 32,47 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 32,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 682'374 Amrize-Aktien.

Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 56,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.09.2026 (32,47 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,603 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amrize am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 USD, nach 0,86 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.49 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amrize einen Umsatz von 3.24 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,55 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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