Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Vormittag südwärts

Die Amrize-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 32,77 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'881 Punkten realisiert. Der Kurs der Amrize-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,59 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 32,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57'291 Amrize-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 51,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. Am 10.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,58 CHF. Mit einem Kursverlust von 0,58 Prozent würde die Amrize-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Amrize-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,603 USD aus. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,74 Prozent auf 3.49 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,55 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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