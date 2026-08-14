Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr sprang die Amrize-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 38,03 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'350 Punkten tendiert. Der Kurs der Amrize-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,30 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,93 CHF. Bisher wurden heute 613'289 Amrize-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amrize-Aktie. Am 07.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,34 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amrize-Aktie 1,81 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,613 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Amrize im vergangenen Quartal 3.49 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amrize 3.24 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,60 USD je Aktie in den Amrize-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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