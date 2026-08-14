Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Freitagmittag

Die Amrize-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 38,05 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'442 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 38,30 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 37,93 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 245'397 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). 34,93 Prozent Plus fehlen der Amrize-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,34 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,613 USD. Im Vorjahr erhielten Amrize-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amrize am 06.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,74 Prozent auf 3.49 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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