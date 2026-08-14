Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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14.08.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Freitagvormittag gefragt
Die Aktie von Amrize gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Amrize-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Amrize zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 38,07 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'497 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Amrize-Aktie bei 38,15 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,93 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 39'172 Amrize-Aktien umgesetzt.
Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,86 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,34 CHF am 07.08.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Amrize seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,613 USD je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,60 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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