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13.11.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Amrize gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amrize-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 34,26 CHF abwärts.
Die Amrize-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 34,26 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'084 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amrize-Aktie bisher bei 34,04 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,48 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 522'379 Stück.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 33,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 29,85 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 14,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Amrize-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,560 USD belaufen. Amrize liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.45 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 23.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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