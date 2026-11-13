Amrize Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Amrize

Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 34,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'113 Punkten realisiert. Bei 34,04 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,48 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 294'549 Amrize-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amrize-Aktie mit einem Kursplus von 49,68 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,85 CHF am 08.10.2026. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 12,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,560 USD. Am 28.10.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,43 Prozent auf 3.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2027 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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