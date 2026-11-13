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13.11.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Freitagvormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Amrize. Zuletzt ging es für die Amrize-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 34,25 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,2 Prozent auf 34,25 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'069 Punkten steht. Die Amrize-Aktie sank bis auf 34,10 CHF. Bei 34,48 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 197'996 Amrize-Aktien den Besitzer.
Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,90 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Abschläge von 12,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Amrize seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,560 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 1,00 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.77 Mrd. USD – ein Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amrize 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 23.02.2027 gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amrize ein EPS in Höhe von 2,35 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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