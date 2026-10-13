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13.10.2026 16:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagnachmittag leichter

Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktie von Amrize gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amrize-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 30,11 CHF abwärts.

Amrize
29.98 CHF -1.64%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 30,11 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'942 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Amrize-Aktie bis auf 29,90 CHF ein. Mit einem Wert von 30,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 790'088 Amrize-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Gewinne von 70,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,85 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Amrize-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,612 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 3.49 Mrd. USD gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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