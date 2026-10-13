Amrize Aktie News: Amrize am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Amrize-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 30,34 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'060 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amrize-Aktie bisher bei 30,20 CHF. Bei 30,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 268'293 Amrize-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amrize-Aktie mit einem Kursplus von 69,22 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,85 CHF. Abschläge von 1,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,612 USD. Am 06.08.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,86 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3.49 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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