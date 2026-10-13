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13.10.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize reagiert am Dienstagvormittag positiv

Amrize Aktie News: Amrize reagiert am Dienstagvormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Amrize. Zuletzt konnte die Aktie von Amrize zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 30,53 CHF.

Amrize
30.29 CHF -0.63%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 30,53 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'035 Punkten tendiert. Bei 30,54 CHF erreichte die Amrize-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54'454 Amrize-Aktien.

Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 40,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 29,85 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 2,23 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,612 USD je Amrize-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,86 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3.49 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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