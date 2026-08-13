Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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13.08.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize verbilligt sich am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Amrize gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Amrize-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 37,74 CHF ab.
Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 37,74 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Amrize-Aktie bei 37,56 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,74 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 636'826 Amrize-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2026 bei 37,34 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 1,06 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,613 USD. Am 06.08.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,86 USD. Im letzten Jahr hatte Amrize einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amrize in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.49 Mrd. USD im Vergleich zu 3.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amrize-Gewinn in Höhe von 2,60 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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