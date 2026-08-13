Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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13.08.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize verliert am Donnerstagmittag
Die Aktie von Amrize gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Amrize-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 37,84 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 37,84 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'500 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Amrize-Aktie bei 37,56 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,74 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 264'119 Amrize-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 26,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,34 CHF. Dieser Wert wurde am 07.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,32 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,613 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,86 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.49 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amrize einen Umsatz von 3.24 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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