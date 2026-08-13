Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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13.08.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Amrize gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 37,66 CHF.
Die Amrize-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 37,66 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'489 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Amrize-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,62 CHF aus. Bei 37,74 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 49'100 Amrize-Aktien.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2026 (37,34 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amrize-Aktie 0,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,613 USD aus. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Amrize hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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