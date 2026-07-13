Amrize Aktie News: Amrize gibt am Vormittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 40,77 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'241 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Amrize-Aktie ging bis auf 40,77 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,81 CHF. Zuletzt wechselten 19'781 Amrize-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Gewinne von 25,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,20 CHF am 08.08.2025. Abschläge von 13,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,656 USD belaufen. Amrize liess sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amrize vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Amrize am 03.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie gefragt: Aktienrückkaufprogramm wird am Mittwoch gestartet

Amrize-Aktie rutscht ab: Nach Quartalszahlen deutlich im Minus

Amrize-Aktie tiefer: Mehr Produkte "Made in America"