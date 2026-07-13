Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’241 0.0%  SPI 20’022 0.0%  Dow 52’637 0.3%  DAX 25’032 -0.1%  Euro 0.9233 0.1%  EStoxx50 6’254 -0.3%  Gold 4’057 -1.3%  Bitcoin 50’906 -1.4%  Dollar 0.8091 0.0%  Öl 78.8 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Bank of America stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Stellantis-Aktie leichter: Absatzkrise vorbei
Wenn Mean Reversion versagt: Die Risiken des Pairs Tradings
Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Goldman Sachs gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...

Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.07.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize gibt am Vormittag ab

Amrize Aktie News: Amrize gibt am Vormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 40,77 CHF ab.

Amrize
40.71 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 40,77 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'241 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Amrize-Aktie ging bis auf 40,77 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,81 CHF. Zuletzt wechselten 19'781 Amrize-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Gewinne von 25,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,20 CHF am 08.08.2025. Abschläge von 13,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,656 USD belaufen. Amrize liess sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amrize vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Amrize am 03.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie gefragt: Aktienrückkaufprogramm wird am Mittwoch gestartet

Amrize-Aktie rutscht ab: Nach Quartalszahlen deutlich im Minus

Amrize-Aktie tiefer: Mehr Produkte "Made in America"


Bildquelle: Amrize
In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Amrize

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:18 Marktüberblick: Ölpreise ziehen an
09:04 SMI schwächer erwartet
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Vor dem nächsten Ausbruch?
11.07.26 Logo WHS Aktienanalysen der Woche: Hensoldt, thyssenkrupp & Levi´s
10.07.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Intel
09.07.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Adecco Group AG
09.07.26 SK hynix: Im Zentrum der KI-Revolution – der Speicherchip-Spezialist vor dem Nasdaq-Debüt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
08.07.26 Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’845.56 19.47 SCB4UU
Short 15’149.19 13.80 S3CBNU
Short 15’704.26 8.94 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’241.42 13.07.2026 09:12:33
Long 13’665.50 19.34 SMBH3U
Long 13’346.88 13.54 SYBVIU
Long 12’791.62 8.88 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Amrize 40.70 -0.22% Amrize

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Handel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich
Iran-Konflikt eskaliert am Wochenende: Wie werden die Ölpreise reagieren?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple verklagt ChatGPT-Firma OpenAI
Gold, Öl & Co. in KW 28: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück
Aktien Schweiz Vorbörse: Stimmung von neuen Eskalationen im Nahen Osten getrübt
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer
Swiss Life-Aktie im Plus: Finanzkonzern will bei Immobilien und Infrastruktur überproportional wachsen

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 28: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.