Amrize Aktie News: Amrize präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 34,82 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'122 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Amrize-Aktie bis auf 35,14 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 34,72 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 546'465 Stück.

Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 32,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amrize-Aktie 16,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,560 USD belaufen. Amrize veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.45 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2027 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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