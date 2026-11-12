Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagmittag fester

Um 12:28 Uhr ging es für das Amrize-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 34,88 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'174 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Amrize-Aktie legte bis auf 34,92 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 34,72 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 183'901 Amrize-Aktien.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,19 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,85 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,560 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 28.10.2026 vor. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.77 Mrd. USD – ein Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amrize 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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