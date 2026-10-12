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12.10.2026 16:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag gesucht

Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amrize. Zuletzt sprang die Amrize-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 30,38 CHF zu.

Amrize
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Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 30,38 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'892 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Amrize-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,53 CHF aus. Mit einem Wert von 30,12 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 583'891 Amrize-Aktien gehandelt.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 68,99 Prozent Luft nach oben. Bei 29,85 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 1,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,612 USD je Amrize-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amrize am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Amrize 3.49 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’251.53 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’889.80 12.10.2026 16:13:41
Long 13’290.52 19.98 S1BTPU
Long 12’977.85 13.79 SA2BCU
Long 12’429.54 8.95 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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