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12.10.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Mittag gefragt

Amrize Aktie News: Amrize am Mittag gefragt

Die Aktie von Amrize gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Amrize legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 30,16 CHF.

Amrize
30.22 CHF -1.00%
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Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 30,16 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'820 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Amrize-Aktie bei 30,38 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 30,12 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 203'262 Amrize-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,23 Prozent hinzugewinnen. Bei 29,85 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,612 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amrize ein EPS in Höhe von 2,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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