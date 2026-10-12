Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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12.10.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Vormittag an Fahrt
Die Aktie von Amrize gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 30,23 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Amrize-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 30,23 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. In der Spitze legte die Amrize-Aktie bis auf 30,27 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 30,12 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 24'712 Amrize-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 69,83 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,85 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 1,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,612 USD aus. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 0,86 USD je Aktie verdient. Amrize hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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