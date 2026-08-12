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12.08.2026 16:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Amrize Aktie News: Amrize am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Amrize gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Amrize-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 37,90 CHF ab.

Amrize
38.18 CHF -0.64%
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Die Amrize-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 37,90 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'446 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Amrize-Aktie ging bis auf 37,88 CHF. Bei 38,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 853'346 Amrize-Aktien.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 35,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2026 (37,34 CHF). Mit Abgaben von 1,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,613 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent auf 3.49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,62 USD je Aktie in den Amrize-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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