Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’804 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9374 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’409 0.9%  Bitcoin 51’563 0.0%  Dollar 0.8134 0.3%  Öl 88.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment - Aktie im Blick
freenet-Aktie etwas tiefer: Starkes Kundenwachstum - Gewinn unter Vorjahr
Goldman Sachs schlägt Alarm: KI-Boom treibt Schulden von Meta, Microsoft & Co.
Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung
Suche...

Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize verteuert sich am Mittwochmittag

Amrize Aktie News: Amrize verteuert sich am Mittwochmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Amrize. Im SIX SX-Handel gewannen die Amrize-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Amrize
38.18 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 38,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'474 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Amrize-Aktie sogar auf 38,94 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 329'660 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 31,98 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,34 CHF am 07.08.2026. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 4,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,613 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent auf 3.49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,62 USD je Amrize-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen

Amrize übernimmt Rapid Redi-Mix in Texas - Aktie im Minus

Amrize-Aktie gefragt: Aktienrückkaufprogramm wird am Mittwoch gestartet


Bildquelle: Amrize
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten