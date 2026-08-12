Amrize Aktie News: Amrize verteuert sich am Mittwochmittag

Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 38,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'474 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Amrize-Aktie sogar auf 38,94 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 329'660 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 31,98 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,34 CHF am 07.08.2026. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 4,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,613 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent auf 3.49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,62 USD je Amrize-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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