Amrize Aktie News: Amrize legt am Mittwochvormittag zu

Um 09:28 Uhr stieg die Amrize-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'539 Punkten notiert. Bei 38,81 CHF erreichte die Amrize-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 46'968 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2026 Kursverluste bis auf 37,34 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,14 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,613 USD belaufen. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.49 Mrd. USD – ein Plus von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amrize 3.22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,62 USD je Amrize-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen

Amrize übernimmt Rapid Redi-Mix in Texas - Aktie im Minus

Amrize-Aktie gefragt: Aktienrückkaufprogramm wird am Mittwoch gestartet