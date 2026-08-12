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12.08.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize legt am Mittwochvormittag zu

Amrize Aktie News: Amrize legt am Mittwochvormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Amrize. Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 38,55 CHF.

Amrize
38.04 CHF -0.99%
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Um 09:28 Uhr stieg die Amrize-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'539 Punkten notiert. Bei 38,81 CHF erreichte die Amrize-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 46'968 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2026 Kursverluste bis auf 37,34 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,14 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,613 USD belaufen. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.49 Mrd. USD – ein Plus von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amrize 3.22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,62 USD je Amrize-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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