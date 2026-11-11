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11.11.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Amrize. Im SIX SX-Handel gewannen die Amrize-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 34,72 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'000 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Amrize-Aktie bei 34,82 CHF. Bei 34,64 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 109'142 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amrize-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,85 CHF ab. Abschläge von 14,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,560 USD. Amrize gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 3.77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 3.45 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,35 USD je Aktie in den Amrize-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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