Amrize Aktie News: Amrize am Mittwochvormittag höher

Um 09:28 Uhr stieg die Amrize-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 34,73 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'044 Punkten tendiert. Die Amrize-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,80 CHF an. Bei 34,64 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'934 Amrize-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 47,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Abschläge von 14,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,560 USD ausgeschüttet werden. Amrize liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 3.77 Mrd. USD gegenüber 3.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,35 USD je Aktie in den Amrize-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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