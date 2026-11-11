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11.11.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Mittwochvormittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Amrize. Das Papier von Amrize legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 34,73 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Amrize-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 34,73 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'044 Punkten tendiert. Die Amrize-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,80 CHF an. Bei 34,64 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'934 Amrize-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 47,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Abschläge von 14,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,560 USD ausgeschüttet werden. Amrize liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 3.77 Mrd. USD gegenüber 3.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 23.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,35 USD je Aktie in den Amrize-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Amrize am 11.11.2026
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