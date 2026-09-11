Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.09.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag höher
Die Aktie von Amrize gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amrize-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 33,02 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 33,02 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'792 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Amrize-Aktie bis auf 33,47 CHF. Bei 32,93 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 744'675 Amrize-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,58 CHF. Dieser Wert wurde am 10.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 1,33 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,603 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 äusserte sich Amrize zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amrize in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.49 Mrd. USD im Vergleich zu 3.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,55 USD je Amrize-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie
Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück
Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amrize
|
17:58
|Starker Wochentag in Zürich: SLI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
12:29
|Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: mittags Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
|
10:02
|SMI-Titel Amrize-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amrize von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
09:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI-Handel aktuell: SLI startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Amrize
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.