Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag höher

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 33,02 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'792 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Amrize-Aktie bis auf 33,47 CHF. Bei 32,93 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 744'675 Amrize-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,58 CHF. Dieser Wert wurde am 10.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 1,33 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,603 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 äusserte sich Amrize zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amrize in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.49 Mrd. USD im Vergleich zu 3.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,55 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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