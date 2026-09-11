Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 33,15 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'821 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amrize-Aktie bei 33,24 CHF. Bei 32,93 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 295'556 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,87 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2026 bei 32,58 CHF. Mit einem Kursverlust von 1,72 Prozent würde die Amrize-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,603 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.24 Mrd. USD umgesetzt.

Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amrize ein EPS in Höhe von 2,55 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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