Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Amrize-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 33,11 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'785 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Amrize-Aktie bis auf 33,24 CHF zu. Bei 32,93 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 46'642 Amrize-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Mit einem Zuwachs von 55,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,58 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,603 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amrize-Aktie in Höhe von 2,55 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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