Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr wies die Amrize-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 38,21 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'606 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Amrize-Aktie bei 38,24 CHF. Bei 37,73 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 943'156 Amrize-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 37,34 CHF fiel das Papier am 07.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,613 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Amrize hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Amrize möglicherweise am 12.08.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,66 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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