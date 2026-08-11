Amrize Aktie News: Amrize büsst am Dienstagvormittag ein

Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 37,56 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'658 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amrize-Aktie bis auf 37,56 CHF. Bei 37,73 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 63'989 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amrize-Aktie somit 26,84 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2026 (37,34 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.

Amrize-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,613 USD belaufen. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Amrize 3.49 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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