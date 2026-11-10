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10.11.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagnachmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amrize. Der Amrize-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 34,59 CHF.
Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 34,59 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'034 Punkten notiert. Bei 34,54 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 35,27 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 354'717 Amrize-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,42 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,85 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,560 USD. Am 28.10.2026 lud Amrize zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amrize in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.77 Mrd. USD im Vergleich zu 3.45 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amrize am 23.02.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Amrize am 10.11.2026
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