Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagmittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 35,26 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'057 Punkten liegt. Bei 35,38 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,27 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 108'766 Amrize-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,60 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,85 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 15,34 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,560 USD belaufen. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amrize mit einem Umsatz von insgesamt 3.77 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,43 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,35 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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