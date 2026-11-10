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10.11.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagvormittag mit Kursplus

Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von Amrize gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Amrize-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 35,37 CHF.

Amrize
35.20 CHF 0.87%
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Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 35,37 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'048 Punkten notiert. In der Spitze legte die Amrize-Aktie bis auf 35,37 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,27 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27'161 Amrize-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 51,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amrize-Aktie. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,85 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.

Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,560 USD ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.77 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2027 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,35 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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