Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.09.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 32,65 CHF abwärts.
Die Amrize-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 32,65 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'762 Punkten steht. Die Amrize-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,58 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,34 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 667'945 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,24 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,58 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 0,21 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,603 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Amrize hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Amrize wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie
Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück
Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amrize
|
10:02
|SMI-Titel Amrize-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amrize von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
09:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI-Handel aktuell: SLI startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Verluste in Zürich: SMI verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Amrize Aktie News: Amrize gibt am Donnerstagmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Amrize
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Amrize am 10.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.