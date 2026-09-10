Amrize Aktie News: Amrize gibt am Donnerstagmittag ab

Der Amrize-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 33,38 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'803 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Amrize-Aktie bei 33,34 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,34 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 205'859 Amrize-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 53,80 Prozent zulegen. Am 09.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,23 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amrize-Aktie 0,45 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,603 USD. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amrize in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.49 Mrd. USD im Vergleich zu 3.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,55 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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