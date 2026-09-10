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10.09.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagvormittag tiefer

Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagvormittag tiefer

Die Aktie von Amrize gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 33,43 CHF.

Amrize
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Der Amrize-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 33,43 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'840 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Amrize-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,34 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,34 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 43'540 Amrize-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Mit einem Zuwachs von 53,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,23 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 0,60 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,603 USD aus. Amrize veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3.49 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 3.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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