Amrize Aktie News: Amrize am Montagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr sprang die Amrize-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 38,24 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'557 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Amrize-Aktie bei 38,75 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'126'366 Amrize-Aktien umgesetzt.

Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 25,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,32 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 2,41 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Amrize seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,612 USD je Aktie ausschütten. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,86 USD. Im letzten Jahr hatte Amrize einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.49 Mrd. USD – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amrize 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Amrize-Anleger Experten zufolge am 12.08.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,73 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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