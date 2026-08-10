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10.08.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Amrize Aktie News: Amrize am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Amrize zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Amrize-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 38,63 CHF nach oben.

Amrize
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Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 38,63 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'578 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Amrize-Aktie sogar auf 38,75 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 38,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 508'536 Amrize-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). 32,90 Prozent Plus fehlen der Amrize-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 37,32 CHF fiel das Papier am 09.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,612 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 03.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Amrize rechnen Experten am 12.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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