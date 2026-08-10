Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.08.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Montagmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Amrize zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Amrize-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 38,63 CHF nach oben.
Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 38,63 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'578 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Amrize-Aktie sogar auf 38,75 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 38,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 508'536 Amrize-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). 32,90 Prozent Plus fehlen der Amrize-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 37,32 CHF fiel das Papier am 09.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,612 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 03.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Amrize rechnen Experten am 12.08.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie
Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen
Amrize übernimmt Rapid Redi-Mix in Texas - Aktie im Minus
Amrize-Aktie gefragt: Aktienrückkaufprogramm wird am Mittwoch gestartet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amrize
|
17:58
|Zuversicht in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Montagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
12:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Montagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: mittags Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
|
09:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Aktien Schweiz gut behauptet - Amrize brechen ein (Dow Jones)
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Amrize
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.