Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag stärker

Die Amrize-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 38,49 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'570 Punkten tendiert. Die Amrize-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,56 CHF aus. Bei 38,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 168'728 Stück.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. 33,39 Prozent Plus fehlen der Amrize-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,32 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,04 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,612 USD. Am 06.08.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,86 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 3.49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Amrize möglicherweise am 12.08.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amrize ein EPS in Höhe von 2,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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