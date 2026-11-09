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09.11.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Montagnachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amrize. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 35,06 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 35,06 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'911 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amrize-Aktie bisher bei 35,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,01 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 414'424 Amrize-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 46,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 14,86 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,561 USD. Amrize veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amrize 1,00 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent auf 3.77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,35 USD je Amrize-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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