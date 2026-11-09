Amrize Aktie News: Amrize verzeichnet am Mittag Verluste

Um 12:28 Uhr fiel die Amrize-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 34,37 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'866 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Amrize-Aktie bei 34,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 34,01 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 181'437 Amrize-Aktien.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 51,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 49,37 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 29,85 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Amrize-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,561 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amrize einen Umsatz von 3.45 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Amrize am 23.02.2027 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,35 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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