Amrize Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Amrize

Der Amrize-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 34,08 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'797 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Amrize-Aktie bei 34,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,01 CHF. Bisher wurden heute 50'901 Amrize-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 50,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,85 CHF ab. Abschläge von 12,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Amrize-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,561 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Amrize am 23.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,35 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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